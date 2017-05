Chance the Rapper invita a estudiantes de las escuelas públicas de Chicago a que manden sus ideas para un video musical

CHICAGO; Illinois. El cantante Chance the Rapper sigue mostrando su apoyo a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y ahora lo hace a través de una convocatoria para que echen a volar su imaginación y propongan conceptos para un nuevo video musical en el que está involucrado.

El cantante, que ha donado millones de dólares al distrito escolar de Chicago que enfrenta un fuerte déficit presupuestal, publicó en su cuenta de Twitter que la intérprete Jamila Woods está buscando ideas para el video musical “LSD” en la que Chance va a colaborar.

Por tal motivo, invita a alumnos de preparatoria y a estudiantes que estén a punto de graduarse y que quieran ser cineastas a que manden sus propuestas para el video.



Looking for a CPS high school student to write the treatment for the LSD music video featuring me & @chancetherapper! Submissions due 6/2 🌊 pic.twitter.com/0Fl4vSRPye