Chance The Rapper consigue otra millonaria donación para las Escuelas Públicas de Chicago

CHICAGO, Illinos. El cantante Chance the Rapper volvió a sorprender a estudiantes del distrito escolar de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

Este lunes, el rapero se presentó en la preparatoria Michele Clark Magnet con Doug Cygan, presidente de la cadena de supermercados Jewel Osco, quien donó un millón de dólares a beneficio de CPS.

"Ustedes no reciben los mismos beneficios que muchas otras personas y sus padres pagan el mismo dinero en los mismos impuestos del gobierno", dijo el rapero a los estudiantes de esta preparatoria ubicada al oeste de la ciudad, en el barrio de South Austin.

El millón de dólares se destinará a The New Chance Arts & Literature Fund, cuyo objetivo es "garantizar que más estudiantes tengan acceso a la educación de enriquecimiento artístico".



We just donated $1 Million Dollars to @SocialWorks_Chi with the help of @chancetherapper !! pic.twitter.com/w2UtDFfzXJ