La policía de Chicago busca a reconocido chef que desapareció desde hace siete días

El jueves de la semana pasada se llevó a cabo un evento de recaudación de fondos para ayudar al pueblo puertorriqueño desde Chicago. Para ello, se invitó al reconocido chef Luis Mercader, de 25 años, quien planeaba cocinar una cena italiano-puertorriqueña en el restaurante Animale de Bucktown.

Sin embargo, Mercader nunca llegó, a pesar de que había confirmado su asistencia varias veces. Ante las denuncias sobre la presunta desaparición, los detectives de la zona central abrieron una investigación el viernes 10 de noviembre, un día después del evento.



Guys I’m asking for your help!! My friend has been missing for a few days now. His name is Luis Mercader, last seen at Urbanbelly on November 9. He resides in Pilsen, 5’11 and 280lbs. Please if you have information you can message me or call (312)747-8380. #missingperson #chicago pic.twitter.com/K9utpmi9Mr