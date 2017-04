Piden clemencia a gobernador de Illinois para veterano de Chicago con orden de deportación

CHICAGO, Illinois. Familiares y abogado de Miguel Pérez Jr están luchando con todo por su causa y hoy pidieron clemencia al gobernador de Illinois, Bruce Rauner.

La solicitud se hizo ante cinco miembros de la Junta de Revisión de Casos de Prisioneros de Illinois, organismo encargado de hacer recomendaciones al dirigente estatal.

“Contamos con el apoyo del concilio de la ciudad, del condado, de legisladores estatales y ahora le pedimos al gobernador que apoye a Miguel Pérez”, dijo Chris Bergin, abogado del veterano de 38 años, que enfrenta una orden de deportación.

La solicitud de clemencia consiste en pedir que el estado elimine la responsabilidad de Pérez en un delito relacionado con drogas, para que tenga más posibilidades de quedarse en el país.

En febrero de 2010, Pérez fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un policía encubierto de Chicago.

Mientras cumplía con su condena, el veterano, quien era residente permanente y quien ya había cumplido siete años de la pena, fue localizado por ICE y fue puesto en procedimiento de remoción en 2012.

De acuerdo con Bergin, el veterano ya sirvió su condena y merece quedarse en el país por haber servido en dos misiones en Afganistán. El abogado también está pidiendo que se le dé al veterano la ciudadanía retroactiva.



Sin embargo, no todos están de acuerdo en este caso. Peter Goutos, representante de la fiscalía del condado de Cook pidió que no se otorgue la clemencia a Pérez, porque, a su juicio, se “debe responsabilizar a vendedores de drogas”.

Por su parte, Esperanza Pérez, madre del joven pide que se tome en cuenta que su hijo luchó en dos ocasiones por Estados Unidos.

"Mi hijo es un héroe. Yo amo a mi hijo. Lo necesito en mi vida, a mi lado. Creo que ya es suficiente lo que hemos pasado en 16 años”, dijo su madre.

Para sus familiares, Miguel tocó fondo al salir del ejército y habría sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y de ser deportado, Pérez Jr. no tendría acceso a los medicamentos que está usando para tratar su trastorno de estrés severo y lesión cerebral.



Además el veterano no tiene familia inmediata en México con la que pueda vivir y no conoce ya el país, donde no vive desde que tenía ochos años edad.

Desde septiembre del 2016, Pérez Jr. está en un centro de detención de inmigración de ICE en Wisconsin esperando la resolución de su caso.

La Junta de Revisión de Prisioneros presentará su recomendación por escrito al gobernador y aún no se sabe cuándo Rauner podría tener una resolución al respecto.

