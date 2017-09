Chicago se une a la lista de ciudades que demandan a Equifax

7 - Aléjate de lo sospechoso.

No abras enlaces ni archivos desconocidos, menos si te llegan por correo o redes sociales. Si no confías en el remitente o no esperabas que esa persona te mande algo, no lo abras. Las web también pueden tener malware. Desconfía de los ".exe" y ten cuidado con extensiones ocultas ya que tanto Windows como Mac ocultan a veces la parte ".exe" del nombre. Para solucionarlo, en Windows ve a Configuración > Opciones del explorador > Ver, y quita la opción “Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos”. En Mac ve a Finder > Preferencias > “Ocultar extensiones de nombres de archivo”.

