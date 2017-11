Chicago demanda a Uber por ocultar la sustracción de datos personales de sus clientes

: Al no tratarse una compañía valuada en el mercado de valores Uber no tiene obligación de hacer públicos sus estados financieros, sin embargo al cierre del segundo trimestre de se filtró a los medios que Uber sufrió. Las noticias para el tercer trimestre fueron levemente mejores cuando la perdida llegó a ‘solo’ 800 millones de dólares. Lo cierto es que se espera que Uber pierda cerca de 3,000 millones de dólares al cierre de 2016, lo que no debería ser tan grave para una compañía con la valuación de Uber (68,000 millones de dólares), con, que pretende nada menos que revolucionar la manera cómo nos transportamos.