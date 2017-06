Llega ayuda federal a Chicago y Trump comparte un tuit sobre que la violencia en la ciudad ha alcanzado ‘proporciones epidémicas’

CHICAGO, Illinois. A principios de este año, el presidente Donald Trump amenazó con "enviar a los federales" si Chicago no podía detener su "horrible carnicería".

El día de ayer, seis meses después de su mensaje, Washington anunció la asignación de 20 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF) a la Ciudad de los Vientos para ayudar a combatir la violencia armada.

Esta mañana, horas después del anuncio, el presidente compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía que "el crimen y los asesinatos en Chicago han alcanzado proporciones tan epidémicas que estoy enviando ayuda federal. 1714 tiroteos en Chicago este año".



Crime and killings in Chicago have reached such epidemic proportions that I am sending in Federal help. 1714 shootings in Chicago this year!