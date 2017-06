Llega a Chicago el laboratorio móvil para combatir la violencia armada

CHICAGO, Illinois. Por fin llegó la ayuda federal para combatir el crimen en Chicago y se trata de un laboratorio móvil, equipado con alta tecnología balística para realizar pruebas a armas de fuego.

Este lunes, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) presentó en la Ciudad de los Vientos el vehículo, que se probó por primera vez en Baltimore y es el único de su tipo en el país.

La tecnología con la que cuenta esta furgoneta se llama NIBIN (National Integrated Ballistic Information Network) y permite a los autoridades realizar pruebas a las armas de fuego que se encuentran en la escena de un crimen y examinar sus casquillos y restos de bala. La evidencia recogida va a una base de datos nacional y puede producir resultados en horas, lo que antes tomaba días en hacer.

"Cada cartucho es como una huella dactilar", dijo Eddie Johnson, superintendente de la policía de Chicago en conferencia de prensa. "Así podemos asociar esos cartuchos con otros tiroteos para que nos ayuden a rastrear a los sospechosos mucho más rápido".



