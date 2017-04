La revancha por la muerte de su padre, el posible móvil del sospechoso del múltiple homicidio ocurrido en un restaurante de Chicago

CHICAGO, Illinois. Maurice Harris, de 19 años de edad, no era un desconocido para la policía de Chicago.

Autoridades informaron esta mañana que el adolescente tenía un amplio historial criminal, pero de ser encontrado culpable del múltiple homicidio sucedido al interior de un restaurante en el barrio de South Shore el pasado 30 de marzo, sería la primera vez que Harris, quien enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado, será juzgado como un adulto.

De acuerdo con las autoridades, aunque no es claro el motivo por el que Harris entró al restaurante Nadia Fish and Chicken el pasado jueves y asesinó a tiros a cuatro personas, creen fuertemente que el incidente está relacionado con represalias entre pandillas.

Según la policía, un día antes del incidente, Jerry Jacob, de 37 años, un documentado pandillero, fue asesinado en el 7909 S Phillip St.

Jacob era el padre de Harris.

24 horas después, el joven se dirigió al restaurante localizado en el 2700 de la East 75th St y asesinó a cuatro hombres.



Aunque la revancha es el móvil del asesinato más fuerte, no obstante para Brendan Deenihan, comandante en jefe de los detectives del área central, el motivo aún no puede ser confirmado, porque el acusado aún no ha presentado una declaración y la investigación sigue abierta.

Entre los muertos están Emmanuel Stokes y Edwin Davis, de 28 y 32 años de edad, quienes murieron al interior del restaurante; y Dillon y Raheam Jackson, de 20 y 19 años, quienes fallecieron afuera del lugar.

De acuerdo con reportes, los dos hermanos Jackson corrieron cuando empezó el tiroteo, pero ambos fueron heridos de muerte. Uno al frente del negocio y otro detrás del local. Los hermanos estaban visitando a su madre, quien trabajaba en el sitio.



Por el momento, Harris es el único sospechoso del múltiple asesinato y fue gracias a entrevistas con testigos presenciales como el hombre fue identificado y arrestado la tarde de ayer.

Las autoridades aún no han confirmado si el incidente tendría relación con los otros tres asesinatos ocurridos ese día.

El pasado jueves hubo un total de siete asesinatos en la ciudad en solo 12 horas. Los siete homicidios, que ocurrieron todos en el barrio de South Shore, estuvieron separados por solo una milla de distancia.

