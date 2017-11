Cae la cantidad de homicidios en Chicago por octavo mes seguido, pero persiste la violencia

CHICAGO, llinois. - La violencia durante el mes de octubre cerró una vez más con números rojos en la Ciudad de los Vientos, aunque registró un descenso con respecto al año pasado al tomar en consideración la cantidad de balaceras y homicidios.

Según estadísticas reveladas por el Departamento de Policía de Chicago (CPD) hubo un total de 228 tiroteos en octubre, contra los 356 registrados el mismo mes del 2016, lo que representa una disminución anual del 34 por ciento.

En lo que va del año, la ciudad también registró un declive en el número de balaceras frente al año anterior: 2,445 contra las 3,000 de igual período del año pasado.

En cuando a las cifras de homicidios también se registró una reducción significativa. Durante el décimo mes del año hubo 53 asesinatos contra los 80 de octubre del 2016, lo que supone un descenso del 30 por ciento.

“Las reducciones en la violencia armada que hemos visto en los últimos ocho meses es un testimonio del arduo trabajo de nuestros oficiales, así como de las inversiones que hemos realizado en inteligencia, mejor capacitación y en un compromiso comunitario más sólido", dijo el superintendente de la policía de Eddie Johnson al Chicago Sun Times.

De acuerdo con el medio, a excepción de tres homicidios relacionados con asaltos y un accidente automovilístico, el resto de las víctimas fatales perdieron la vida por arma de fuego.



En total, suman 580 homicidios en Chicago en lo que va de 2017, por debajo de los 644 asesinatos del mismo lapso del año anterior, según la policía.

El 2016 pasó a la historia como uno de los más sangrientos de las últimas dos décadas para la tercera ciudad más grande del país: 4,300 víctimas de balaceras y 762 asesinatos que superaron las cifras registradas en Los Ángeles y Nueva York combinadas.



La policía ha manifestado en diversas ocasiones que las armas de fuegos ilegales y la falta de regulaciones más estrictas sobre su control son algunos de los factores que incrementan el número de víctimas mortales en la ciudad.

Este fin de semana, el ayuntamiento de Chicago dio a conocer su reporte anual de seguimiento de armas y según sus investigaciones, un gran número de las pistolas que están relacionadas con un crimen llegan a la ciudad de estados fuera de Illinois.



