Emiten aviso de tormenta severa para Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin

CHICAGO, Illinois. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso por tormenta severa para Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin que está en vigor hasta las 10 pm.

De acuerdo con el NWS está cayendo granizo en el área y varias áreas ya están experimentando fuertes lluvias, lo que está causando problemas de visibilidad cero.



Additional storms moving NE will pose risk for large hail, lightning & some wind in highlighted area. #ilwx pic.twitter.com/Ox06sMdesk