Debido a las lluvias emiten vigilancia de inundaciones hasta la 7 pm en Chicago y alrededores

CHICAGO, Illinois. Este jueves ha sido pasado por agua en la zona metropolitana de Chicago y alrededores donde no ha parado de llover desde temprano por la mañana.

En algunas áreas ha caído más de una pulgada de lluvia, por lo que se recomienda a conductores que tengan precaución. Se reporta que hay una vigilancia de inundaciones hasta las 7 pm en sectores aledaños a ríos y arrollos.



Heavy rains continue across much of nrn IL, bringing ponding of water on roadways and in low lying areas. pic.twitter.com/G0eQgXpWjr

Algunas áreas podrían experimentar posibilidad de tormentas severas, especialmente al sur de Pontiac, Kankakee y Valparaíso.

De acuerdo con el radar, se espera que para las 5 pm y 6 pm paren las lluvias, que podrían regresar por la noche.



Some 24-hour precipitation totals from across Nrn IL and NW IN this morning. Minor flooding in some areas reported. pic.twitter.com/vBkdvO98EY