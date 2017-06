Según nuevo reporte, Chicago no sería la ciudad más violenta del país

Un estudio dado a conocer esta semana indica que si se considera la incidencia armada por número de habitantes, la Ciudad de los Vientos no estaría entre las ciudades más violentas de Estados Unidos.

CHICAGO, Illinois. Es sabido que cuando se pregunta cuál es la ciudad más violenta de del país, Chicago se coloca en la cabeza de la lista.

En el 2016, con 762 homicidios, 3,550 tiroteos y cerca de 4,331 heridos de bala, la Ciudad de los Vientos tuvo el año más violento de las últimas dos décadas, y superó incluso el número de asesinatos que Los Ángeles y Nueva York tenían combinados.

Sin embargo, todo dependería del cristal con el que se mire.

Un reciente estudio de The Trace, un portal de noticias sin ánimo de lucro, dado a conocer esta semana indica que no necesariamente es así. Si se considera la incidencia armada por número de habitantes, Chicago no estaría entre los primeros lugares entre las ciudades más violentas.

The Trace reportó la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en las ciudades más grandes del país en los últimos cinco años y entre el 2010 y el 2015, la Ciudad de los Vientos registró 16.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes, mientras que Nuevo Orleans tenía 46.9 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Según su análisis, Nueva Orleans sería la ciuidad con más asesinatos por capita en Estados Unidos, seguido de Detroit, San Louis, Baltimore y Oakland, que ocuparían los primeros cinco lugares.

En cambio, Chicago ocuparía el número 18 de la lista, justo detrás de Pittsburgh.



En el último censo, Chicago reportaba 2,695,598 millones de habitantes mientras que Nueva Orleans tenía 343,829