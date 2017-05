Presentan cargos a adolescente de 18 años por la muerte del hijo de un sargento de la policía de Chicago

CHICAGO, Illinois. Anthony Moore de 18 años de edad enfrenta cargos por la muerte de Arshell Denniss III, hijo de un sargento de la policía de Chicago.

Denniss, de 19 años, fue asesinado en agosto del 2016. Según reportes, el adolescente quien estudiaba en Nueva York estaba de visita en Chicago para darle una sorpresa a su madre por su cumpleaños.

Los hechos sucedieron justo después de la medianoche, cuando Dennis se encontraba sentado fuera de su casa, localizada en el 2900 West 82nd, en compañía de un amigo de 20 años, cuando un hombre se acercó al vehículo y abrió fuego.

Arshell recibió un disparo en el pecho y fue pronunciado muerto en el Company Mary Hospital a las 12:45 am.



We promised we'd never stop & we didn't. Murderer of Police Officer Arshell Dennis' son from last year has been charged. 18yo Anthony Moore pic.twitter.com/fPIOGOC9Rk