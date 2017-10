FBI investiga a residente de Illinois por presuntas amenazas de linchamiento contra congresista que criticó a Trump

CHICAGO, Illinois. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está siguiendo el caso de un post en redes sociales de un residente de Illinois quien presuntamente solicitó ayuda para linchar a Frederica Wilson, congresista de Florida.

Garret Croon, agente especial del FBI confirmó al Chicago Tribune que la agencia es “consciente de una publicación en las redes sociales generada en Des Plaines, IL y están en contacto con las autoridades locales".

Capturas de pantalla de comentarios que se alega fueron hechos por Tom Keevers, residente de este suburbio localizado a 17 millas al noroeste de Chicago, en su página de Facebook se volvieron virales hace unos días.

En ellos decía que "necesitamos 10 hombres buenos para ayudar a realizar un linchamiento. Deben tener su propio caballo y silla de montar. Se proporcionará cuerda". El post venía acompañado con una foto de Wilson.





En entrevista con el Tribune, Keevers dijo al medio que el mensaje fue hecho por un "fabricante de memes" anónimo con quien el hombre de 54 años discutió sobre la actuación de la congresista, quien fue acusada por el presidente Trump de mentir sobre su conversación con Myeshia Johnson, viuda del sargento La David Johnson que fue asesinado en Níger.

El sargento Johnson murió el pasado 4 de octubre junto a otros tres militares estadounidenses durante un ataque del Estado Islámico.

La viuda del sargento manifestó que el presidente la hizo llorar en una llamada que realizó para darle las condolencias por la muerte de su esposo, pues no recordó el nombre de su marido y le indicó que él sabía para lo que se había enlistado en las fuerzas armadas.



Myeshia Johnson dijo que "estaba muy molesta por el tono de su voz y cómo lo dijo".

La congresista Wilson fue la primera en dar a conocer la manera como el presidente Trump manejó la situación.

Myeshia aseguró que apoyaba "100 por ciento" lo que dijo Wilson. "No lo inventó", dijo la viuda para rebatir la expresión que usó Trump para descalificar a la congresista demócrata.



Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad!