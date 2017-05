Concejal de Chicago estaría recibiendo amenazas de pandillas

Las amenazas surgieron a raíz de un comentario que hizo el concejal del distrito 15 sobre que en un tiroteo ocurrido este fin de semana no habían resultado heridas "victimas inocentes".

CHICAGO, Illinois. La violencia no discrimina sexo, edad o posición política. Eso lo sabe bien Raymond López, concejal por el distrito 15 de Chicago, quien estaría recibiendo amenazas por sus comentarios sobre pandillas.

Estos intentos de intimidación no son nuevos, el concejal ya había recibido amenazas en diciembre pasado, pero se han agudizado desde que López comentó este fin de semana que en el tiroteo ocurrido el domingo al sur de Chicago, en el que resultaron muertas dos personas y ocho más fueron heridas, no se vieron afectadas “víctimas inocentes”.

"Estoy agradecido porque hoy no se perdieron vidas inocentes, no se disparó a ningún niño, ni a ningún policía, pero eso no siempre será así", dijo López en una conferencia de prensa.

A raíz de esta declaración, el concejal empezó a recibir amenazas que las autoridades consideran “creíbles”, por lo que le según el Chicago Tribune, la policía ha puesto agentes fuera de su casa, de su oficina eincluso oficiales le acompañan cuando asiste a actos públicos.

El concejal, que representa al Barrio de las Empacadoras y a Brighton Park, dos de los vecindarios más golpeados por el crimen en la ciudad, asegura que no se retracta de lo que dijo.

“Tenemos gente que está dispuesta a matar indiscriminadamente para mantener esta cultura de violencia de pandillas y de represalias en nuestras comunidades", dijo López al Tribune. "Estar en contra de eso es lo que provocó esto, no permanecer en silencio es lo que trajo esto".



El tiroteo al que hizo referencia López, sucedió alrededor de las 5:15 pm del domingo, en un evento en memoria de Daniel Cardova, de 26 años de edad, quien fue asesinado la mañana de ese día en el 2500 West 46th Place. Según autoridades, Cardova era un pandillero documentado.

Casi 12 horas después de su muerte, a las 4;30 pm, dos hombres enmascarados salieron de un callejón, cerca de la 46th y la Rockwell Street, y abrieron fuego con rifles de alto calibre contra las personas que estaban realizando un evento de recordación para Cardova en un altar improvisado en la calle.

Las dos víctimas mortales han sido identificadas como Adriana Williams y Michelle Williams, dos hermanos que de acuerdo con reportes policiales citados por el Tribune tendrían nexos con pandillas.



A pesar de los hechos, López no piensa bajar la guardia.

“Estas amenazas en mi contra por la posición que he tomado contra la violencia es lo que residentes sufren cada día”, dijo el concejal a Univision. “Mi mensaje para los vecinos es que sufrimos esto junto, luchamos juntos y juntos venceremos”.

