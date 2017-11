Arrestan a un hombre por una falsa denuncia sobre la presencia de una niña en un auto robado

INDIANA, Illinois. Un hombre de Indiana desató este fin de semana todo un operativo policial al denunciar que una menor había sido secuestrada en el interior de su auto, robado por dos individuos. Ahora la policía dice que la denuncia era falsa y ha arrestado al sujeto, que está acusado de conducta desordenada y de presentar un reporte falso.

Alrededor de las 4:40 de la tarde del domingo, Cleadus Taylor, de 33 años de edad, llamó a la policía para informar de que dos desconocidos habían robado su vehículo, un Audi A6 2006, que estacionado fuera de una tienda en la cuadra 8500 de South Cottage Grove Avenue y que una niña de ocho años estaba dentro del coche.



Taylor aseguró a la policía que dejó el auto desatendido con las llaves puestas y que la menor estaba en el asiento trasero.

La policía comenzó rápidamente a buscar a la pequeña y emitieron una Alerta Amber de búsqueda de menores en riesgo de secuestro. Sin embargo, tras investigar, los detectives se dieron cuenta de que Taylor se había inventado la historia y que engañó a los oficiales sobre las circunstancias del incidente, pues la niña nunca estuvo en el auto.



2006 Audi A-6 - Indiana Plates WE7267. If seen call 911 immediately with location pic.twitter.com/kSHlTMBODR

Más tarde, las autoridades informaron que la menor había sido localizada y estaba reunida con su familia. El operativo fue cancelado. De acuerdo con el Chicago Tribune, los oficiales encontraron el Audi a tres millas de donde había sido reportado como robado.



The 8 year old girl has been located safe, and reunited with family. Investigation continues.