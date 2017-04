Dos personas resultan gravemente heridas en un choque frontal en Bridgeport

CHICAGO, Illinois. Dos personas resultaron gravemente heridas en un choque frontal ocurrido en el barrio de Bridgeport la noche del domingo.

Un hombre de 27 años estaba conduciendo con dirección oeste en el 2800 South Archer cuando su automóvil Cadillac se estrelló de frente con un automóvil blanco Honda que iba en dirección este. Los hechos sucedieron poco después de la medianoche.

Ambos conductores fueron transportados al hospital Stroger.

El conductor del Honda se reporta en condición crítica, mientras que el conductor del Cadillac está en condición grave.

El Departamento de Bomberos de Chicago consideró que el accidente pudiera estar relacionado con carreras callejeras. No obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades.



Pin in for traffic crash. Probable street racing. Archer and Keely two victims one serious the other critical to Stroger pic.twitter.com/AEj34pDEJE