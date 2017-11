Michelle Obama y el príncipe Harry sorprenden a estudiantes de Chicago con una visita sorpresa

CHICAGO, Illinois. Menuda sorpresa se llevaron estudiantes de una escuela pública de Chicago al recibir la visita de Michelle Obama y el príncipe Harry.

El encuentro se llevó a cabo el martes en la preparatoria Hyde Park Academy, colegio localizado al sur de la ciudad, muy cerca del parque Jackson, donde ayer y hoy se está llevando a cabo la primera cumbre de la Fundación Obama al que se han dado cita políticos, emprendedores, artistas y académicos.

“La cálida y amplia conversación, que duró más de una hora, cubrió cómo el Centro Presidencial Obama mostrará al sur de Chicago a una audiencia global, la importancia de que los jóvenes se mantengan inspirados y esperanzados, y el poder transformador de los estudiantes usando sus voces para cambiar el mundo", dijo Caroline Adler Morales, ex directora de comunicaciones de la primera dama en un comunicado a ABC News.



En el evento estuvieron alrededor de 20 estudiantes de esta institución académica que atiende a una población mayoritariamente afroamericana y que está muy cerca de donde se levantará el futuro Centro Presidencial Obama.



Más tarde, ya en el marco de la cumbre y durante una conversación con Mellody Hobson, presidente de la firma Ariel Investments, el príncipe Harry habló de diversos temas, entre ellos su madre, la princesa Diana, a quien llamó su modelo a seguir y por qué la gente la consideraba la “Princesa del pueblo”.

"En la sociedad, sufrimos de esta ilusión o realidad, de que algunos problemas se vuelven tan grandes que nadie quiere involucrarse. Ella fue la que cambió eso. Siempre admiraré... todo lo que hizo y la forma como lo hizo tuvo impacto y marcó la diferencia", comentó Harry en el evento.



Durante la conversación, el príncipe habló sobre la forma de unir a las personas y que su llamada al servicio a los otros se debió en parte a su experiencia militar, a la que llamó una "herramienta increíblemente poderosa" para conectar a la gente.

"Tenemos que escuchar a la generación más joven porque son los curadores de algunos de los problemas más grandes del mundo y también de muchas comunidades", dijo el Príncipe Harry según el Chicago Sun Times. "Si estuviera en su posición, no me gustaría que alguien con traje o corbata o un príncipe me diga cómo hacer las cosas ".

La cumbre terminará este miércoles con un concierto en el que participarán Chance The Rapper, Gloria Estefan y The National.