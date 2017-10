Televisión

Reseña de ‘Big Mouth’: ¿Netflix se ha pasado de la raya?

Por Jovanny Evans

Si has navegado por Netflix recientemente quizá hayas notado una nueva caricatura entre los programas del servicio de streaming llamada ‘Big Mouth’. Si aún no le has dado clic a la inocente imagen de sus protagonistas, quizá no te has enterado que es el show más atrevido, sin vergüenza y explícito que Netflix ha creado hasta ahora. ¿Pero vale la pena verlo?

Aquí te dejo 5 razones por la que no te lo puedes perder:

1.- Para los adolescentes que su cuerpo empiece a cambiar puede ser traumático y sorprendente al mismo tiempo. Si ser adolescente es difícil, ‘Big Mouth’ te va a recordar lo aterrorizante que era ser preadolescente. La serie muestra los cambios físicos por los que pasamos como la primera espinilla, el primer pelo púbico y la primera regla así como las reacciones que estos nos pueden causar.

2. Pero también muestra los cambios en las emocionales que sufren los menores cuando está creciendo. Como notar al sexo opuesto por primera vez, enamorarte por primera vez, pensar que ya eres muy grande para hacer cosas de niños y, por su puesto, odiar a tus padres sin motivo.

3. La pubertad es monstruosa… literalmente. La serie utiliza a monstruos para representar la pubertad. Estas criaturas constantemente les están recordando a los niños que tienen que autoexplorarse, enojarse con sus padres o enamorarse de alguien.

4. No has visto nada igual. ‘Family Guy’, ‘Los Simpson’ y ‘Archer’ han causado conmoción durante años, pero al mismo tiempo siempre se han tenido que adherir a las reglas de la televisión. Pero al no tener censura, ‘Big Mouth’ en cada episodio te deja con la boca abierta de lo que se atrevieron a hacer. Desde enseñar el miembro de un niño de trece años hasta embarazar a un almohada. Y aunque suene grotesco, 'Big Mouth' lo hace para representar de manera surrealista y exagerada los cambios que los niños están sintiendo.



5. Pero más que todo tiene mucho corazón. Porque mientras ‘Big Mouth’ puede ser una comedia vulgar de la pubertad, es una historia de aprender a crecer y lo complicado y asombroso que es. Pasar por estos años tan incómodos sería imposible sin buenos amigos, buenos maestros y buenos padres que nos acompañen en este camino rocoso.

Para ser equilibrados, aquí algunas cosas por las que ‘Big Mouth’ podría ser no apta para menores.

1.- Es muy gráfico. Desde el primer capítulo nos muestran partes del cuerpo de un niño de 13 años y ese solo es el principio de muchas escenas que muchos podrían considerar fuera de lugar al tratarse de preadolescentes descubriendo su cuerpo y los deseos que estos tienen.

2. Los temas que trata son muy tabú y podrían hacerte sentir incómodo. Como querer tener los senos más grandes, ver pornografía por primera vez o sufrir sueños húmedos.

3. El lenguaje es muy fuerte. Por ser Netflix no hay censura y usan todas las malas palabras que te puedas imaginar.

Definitivamente es un show que cruza la raya y que no es para todos. Pero si estos tres aspectos no te molestan, vas a disfrutar mucho de ‘Big Mouth, pues es una representación brillante de lo difícil que es crecer.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



