Tres razones por las que no te puedes perder 'Coco'

Por Jovanny Evans

Después de haberse estrenado hace casi un mes en México y convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en Tierra Azteca, ‘Coco’ por fin llega a las salas de cine de Estados Unidos.

Este filme cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años que sueña con ser un músico, pero al no tener el apoyo de su familia, huye de su hogar y termina perdido en la Tierra de los Muertos donde tiene la aventura de su vida.

Así que agarra tu caja de pañuelos y prepárate a celebrar con Disney y Pixar el Día de los Muertos, las tradiciones mexicanas y la importancia de amar a tu familia.



Pero si todos los récords rotos en México y todo lo que has escuchado de tus familiares y amigos que ya han visto la película aún no te convencen para ir a verla, aquí te dejo mis tres razones por las que no te puedes perder ‘Coco’.

1.-Entender el Día de Muertos

Personalmente, el Día de Muertos siempre ha sido una de mis tradiciones favoritas, porque es visualmente fascinante.

Las calaveritas de dulce, las flores de cempasúchil, los altares y el papel picado visten a México en uno de sus atuendos más hermosos del año. Pero aún y cuando sé que el Día de Muertos celebra a la Muerte, jamás había entendido el por qué. Pero ‘Coco’ hace un trabajo excepcional explicándolo. Uno no deja de vivir cuando muere, sino cuando es olvidado. Y por primera vez me dieron ganas de verdaderamente participar en la tradición, poner un altar el próximo año y recordar a mis seres queridos que ya no están aquí.



2.-Te va a tocar el corazón

Los mexicanos tenemos familias grandes y nuestro amor y cariño por cada uno de los miembros que la conforman es hermoso. Y el amor que la familia de Miguel se tiene va a tocar cada fibra de tu ser. Vas a recordar a tus tíos, tus primos, tus abuelos, pero sobretodo, cuando conozcas a ‘Coco’, vas a perder el control de tus sentimientos. Porque vas a sentir que estás viendo a tu abuela o a tu mamá. Y verla viejita, llena de arrugas, pero tan bonita y tan dulce, le hace algo a tu corazón que lo rompe en dos, pero lo vuelve a pegar con las lágrimas de amor que vas a llorar.

3.-Tenemos que apoyar a nuestro talento

Disney y Pixar son, sin duda alguna, uno de los mejores en animación y traen su experiencia y sus recursos a una historia mexicana. Y ‘Coco’ está llena de talento hispano que debemos apoyar para que sigan creando proyectos como este.



Desde mexicoamericanos como Adrian Molina, que escribió y codirigió la película, hasta los consejeros y asesores, como el caricaturista Lalo Alcaraz, así como todo el talento que podemos escuchar en la pantalla y en la banda sonora de ‘Coco’ como Anthony Gonzalez, Gael García, Marco Antonio Solís, Natalia LaFourcade, entre muchos otros.

Y por supuesto, todo el talento que ya no está con nosotros pero vive en ‘Coco’, nuestra memoria y nuestros corazones como Cantinflas, María Félix, El Santo, Frida Khalo, Jorge Negrete y Pedro Infante.

Así que como en México ha roto todos los récords, hagamos lo mismo en Estados Unidos. Los latinos somos el grupo étnico que más está creciendo con poder en la taquilla y es nuestra responsabilidad decirle a Hollywood que queremos ver más historias como esta.



Esta es la lista de cines en Chicago e Illinois donde puedes ver ‘Coco’ con subtítulos en español (S) o doblada al español (DE).

Illinois

Addison

Marcus Addison 21 (S/DE)

Chicago

Arcangelo- Cinemas Ent 10 (DE)

Regal City North 14 (DE)

Chicago Heights

Marcus Chicago Heights 14 (S/ DE)

Cicero

AMC Cicero 14 (DE)

Elgin

Marcus Elgin 15 (S/DE)

Ford City

AMC Ford City 14 (S/DE)

Frankfort

Arcangelo- Emagine 10 Frankfort (DE)

Galewood

AMC Galewood 14 (S/ DE)

Gurnee

Marcus Gurnee (S/DE)

Round Lake Beach

Regal Round Lake BCH 18 (DE)

Yorktown

AMC Yorktown 18 (S/ DE)

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



