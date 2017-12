Reseña de ‘The Disaster Artist’, la película sobre el peor filme en la historia del cine

‘The Room’, una película del 2003 que ha sido catalogada como la peor película en la historia del cine, está tan mal hecha que es accidentalmente cómica y al pasar de los años se ha convertido en un clásico de culto. Aún hoy en día, después de casi 15 años, el filme aún se sigue presentando alrededor del mundo en funciones de medianoche que son una experiencia surrealista.

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver por primera vez la infame cinta en una de estas presentaciones especiales y tengo que confesar que fue una de las experiencias más divertidas que he tenido en el cine. ‘The Room’ con sus tantos problemas técnicos, malas actuaciones y una historia tan mala, es un desastre que es imposible que no te cautive.

Entre burlas y risas los fans recalcan los errores de la película, avientan cucharas de plástico a la pantalla y en algún momento hay pelotas gigantes de playa en forma de balones de fútbol americano que son lanzadas entre la audiencia.

El filme cuenta la historia de Greg Sestero (Dave Franco), un joven que al conocer al excéntrico Tommy Wiseau (James Franco) en una clase de actuación y volverse su amigo, deciden irse a vivir a Los Ángeles a perseguir sus sueños de ser actores. Pero cuando las cosas no van tan bien, Wiseau decide que él mismo escribirá, dirigirá y producirá su propia película para así darse los papeles protagónicos a él mismo y a su amigo Greg.

Lo que lleva a la caótica producción de ‘The Room’, que es tan poco real que es casi imposible creer que es una historia verdadera.

James Franco dirige la cinta y con la ayuda de su hermano Dave Franco y su grupo de amigos, Seth Rogen y Zac Efron, nos regalan una de las mejores comedias del año. Es muy disfrutable y un divertido vistazo a la dura realidad detrás de cámaras del glamour de Hollywood.



Además de dirigir, Franco protagoniza el filme como Tommy Wiseau, el extravagante y misterioso actor que protagoniza ‘The Room’, que es casi seguro le ganará su segunda nominación al Oscar. Su interpretación es tan buena, que en ocasiones piensas que estás viendo al verdadero Wiseau en la pantalla. Pero lo más admirable es que Franco logra inyectarle mucho corazón al personaje que podría haber sido muy fácil convertir en una broma.

Es doble tarea, pero si tienes la oportunidad de ver ‘The Room’ primero, tu experiencia al ver ‘The Disaster Artist’ será infinitamente mejor. Pero no te preocupes si donde vives no hay funciones de la peor película en la historia del cine, ‘The Disaster Artist’ sigue siendo una gran comedia que no te puedes perder.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.