Reseña de ‘Stronger’: La película perfecta para aquellos que necesitan fuerza para seguir adelante

La película no te pide que sientas compasión por los protagonistas únicamente por estar pasando por momentos muy difíciles. Simplemente te presenta la historia de gente real que tiene que enfrentar y vivir situaciones extraordinarias.

Por Jovanny Evans

Una tragedia no sólo impacta a los que estuvieron directamente afectados por ella, si no que cambia el mundo de familias y comunidades enteras. Y de eso se trata ‘Stronger’, de cómo la la desgracia que sufrió Jeff Bauman, un hombre que perdió sus piernas en las explosiones del maratón de Boston en el 2013, cambió su vida y la de aquellos más cercanos a él.

El director David Gordon Green nos regala una historia que no únicamente retrata la fuerza de un joven que tuvo que aprender a vivir sin piernas, es también la entereza de la madre que ahora se encarga de cuidar de su hijo; la de una exnovia que tiene que decidir si quedarse o huir, y la de una ciudad recuperándose después de una amenaza terrorista.

Las actuaciones son espectaculares. Jake Gyllenhaal busca su segunda nominación al Oscar al interpretar a Bauman. Su montaña rusa de emociones es impresionante y le crees cada momento. Desde que es un chico inmaduro enamorado de su exnovia al principio de la película, hasta cuando busca la fuerza para seguir adelante tras perder la fe completamente.

Pero ‘Stronger’ también celebra a las mujeres en la vida del protagonista. Miranda Richardson como Patty Bauman, la mamá de Jeff, interpreta a una mujer alcohólica y con muchos defectos, pero con una gran devoción y amor por su hijo, mientras que Tatiana Maslany como Erin Hurley, la exnovia de Jeff, es el corazón de la película y quizá la que tiene que ser la más fuerte al lidiar con la tragedia por la que todos están pasando.



Me encantó que los personajes no son perfectos. La película no te pide que sientas compasión por ellos sólo por estar pasando por momentos muy difíciles sino que te presenta una familia común y corriente.

No glorifica ni la historia de Jeff ni los sacrificios de su mamá ni los de su expareja. Pero al mismo tiempo no critica a estas personas cuando la situación es demasiada para ellos. Simplemente son gente real que tienen que enfrentar y vivir situaciones extraordinarias.

Pero si hay algo que aprendí viendo ‘Stronger’ es que cuando somos víctimas de una tragedia nuestros seres queridos pueden ser el sistema de apoyo que nos salve la vida, o podemos volvernos una carga muy pesada que destruya la vida de ellos.

‘Stronger’ es la película perfecta en estos momentos para aquellos que necesitan fuerza para seguir adelante.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

