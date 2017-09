Reseña de 'Battle of the Sexes': Una historia para grabar en la memoria

La película trata de mucho más que un partido de tenis, es una lucha para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. No más, no menos, los mismos.



Por Jovanny Evans

Me da pena admitir que antes de ver esta película no sabía quién era Billie Jean King. Aún y cuando tengo la excusa de haber crecido en México y no haber aprendido sobre ella en la escuela, me resulta embarazoso admitirlo, porque como gay y autoproclamado feminista debería conocer a los iconos que han cambiando nuestra historia.

Lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de las personas a las que les he preguntado sobre ella y que han crecido en los Estados Unidos me han dicho que no la conocen. ¡Y eso es terrible! Porque todos deberíamos saber su nombre y lo que esta mujer hizo por nuestros derechos.

‘Battle of the Sexes’ es la historia real del partido de tenis que ocurrió en 1973 entre Billie Jean King, la mejor tenista del mundo, y Bobby Briggs, un excampeón de tenis.

Briggs retó a King a un partido de tenis en una batalla de los sexos para demostrar que las mujeres son inferiores y deben de estar en la cocina. El evento fue masivo y fue visto en vivo y en directo por más de 90 millones de personas alrededor del mundo.

Pero la película trata de mucho más que sólo este partido. Es sobre el descubrimiento de la preferencia sexual de King y la adicción al juego de Briggs. También es sobre el matrimonio y el negocio de los deportes. Pero más que nada, es sobre una mujer luchando para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. No más, no menos, los mismos.



Emma Stone da una actuación tan espectacular haciendo el papel de King, que es seguro que le den una nominación a mejor actriz a un año de haber ganado el Oscar por ‘La La Land’. Steve Carell es Steve Carrell. Y al ser gracioso y adorable hace peligrosamente simpático a Briggs cuando cuenta la leyenda que en la vida real era un patán.

Todos los actores hacen un buen trabajo, pero el otro actor que roba pantalla es Cooper J. Friedman, quien interpreta al hijo pequeño de Briggs. Con solo un par de escenas se vuelve memorable.

Quizá el único punto débil de la película es la acción, pues decidieron grabar los partidos de tenis de lejos, volviéndonos espectadores en lugar de hacernos sentir que estamos en la cancha con King y Briggs viviendo la emoción y la presión que ellos están sintiendo.

En conclusión, no te puedes perder ‘Battle of the Sexes’, porque es divertida, inspiradora, dulce y graciosa. Y tenemos que recordar el nombre de Billie Jean King porque es importante celebrar a los que han peleado por nuestros derechos.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

