¿Habrá encontrado Luc Besson otra súper estrella?

Cara Delevingne protagoniza el filme ‘Valerian and the City of the Thousand Planets’ basado en el cómic francés del mismo nombre, que sirvió de inspiración para la trilogía original de la ‘Guerra de las Galaxias’.

'Valerian and the City of a Thousand Planets', una aventura extrema

'Valerian and the City of a Thousand Planets', una aventura extrema

Por Jovanny Evans

Luc Besson, el aclamado director francés responsable de descubrir y lanzar al estrellato a varias de las actrices más famosas del momento, regresa este verano con ‘Valerian and the City of the Thousand Planets’, la película que siempre quiso hacer, pero que hasta ahora la tecnología se lo permitió.

El director, quien es reconocido por sus películas con personajes femeninos fuertes como ‘Nikita’, le dio su primer papel a Natalie Portman a los 11 años en la cinta ‘Léon: The Professional’.

Dos años después debutó a Milla Jovovich en el icónico papel de Leelo en el ‘Quinto Elemento’. Y más recientemente, aunque ya tenía más de una década trabajado en Hollywood, Scarlett Johansson se benefició del empujón que la cinta ‘Lucy’ le dio a su carrera.

Al futuro con 'Valerian and the City of a Thousand Planets'

En esta ocasión, Besson intentará repetir su magia y consagrar como actriz a la súper modelo Cara Delevingne, que protagonizará junto a Dane DeHaan su nueva película ‘Valerian and the City of the Thousand Planets’, basada en el cómic francés del mismo nombre, que sirvió de inspiración para la trilogía original de la ‘Guerra de las Galaxias’.

En el tráiler más reciente es evidente que Luc Besson necesitaba que los avances en efectos especiales alcanzaran su imaginación para poder recrear el universo repleto de alienígenas que existen en el cómic.

Después de la presentación, STX Films nos invitó a un almuerzo con los actores de sus próximas películas, donde logré que la protagonista mandara saludos. Aquí el video del encuentro.



Cara Delevingne manda un saludo a Univision

‘Valerian and the City of the Thousand Planets’ se estrena el próximo 21 de Junio.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.

