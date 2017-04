Eugenio Derbez en la premier de 'How to be a Latin Lover'

Reseña: 'How to be a Latin Lover', un buen esfuerzo de Derbez por conquistar al público anglosajón, pero se queda en el intento

El problema es que este filme no sé sabe qué es: ¿Una comedia sucia para adultos o una película familiar?, ¿Una comedia para los americanos o una comedia para latinos? Pues al tratarlo de serlo todo, el resultado es algo tibio.

Eugenio Derbez en la premier de 'How to be a Latin Lover' Getty Images