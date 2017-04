Reseña: 'How to be a Latin Lover'. Conquista al público latino, ¿pero podrá seducir a un nuevo mercado?

Eugenio Derbez estrena 'How to Be a Latin Lover', su primera película en inglés para intentar ganarse a la audiencia anglosajona. ¿Lo logrará? Posiblemente no, pero es un muy buen primer paso en su camino a conquistar Hollywood.

El problema con la película es que no sabe qué es. ¿Una comedia para adultos o una película familiar? ¿Una comedia para los americanos o una comedia para los latinos? Porque al tratarlo de serlo todo, el resultado es algo tibio que necesitaba mucho más picante o mucha más azúcar.

Pero aunque la película no se compromete al 100% a ser dulce o atrevida, nos podemos sentir orgullosos de Eugenio, pues el filme no es malo y si eres fan del comediante, no te va a decepcionar.

Personalmente me hubiera gustado que se atreviera más.



Especialmente cuando la publicidad vendió la cinta a los nuevos fans que Eugenio quiere atraer como una comedia pícara de un gigoló mexicano.

Este era el momento de demostrarle a Hollywood la picardía y el doble sentido que nos caracteriza a los latinos.

Era el momento de atreverse y hacer una comedia para adultos tipo 'Bridesmaids' o 'Horrible Bosses'. Era el momento de ver a Eugenio intentar algo nuevo y empujar su humor a lugares inesperados que sorprendieran a todos. Era el momento de ser el Amy Schumer o el Louis C.K. mexicano.

Pero la película no es mala, solo que es más dulce que cómica, pues se trata de un hombre tratando de aprender a ser el hermano y el tío que nunca fue y no las aventuras de un cazafortunas envejecido.



Finalmente, 'How to Be a Latin Lover' es una película divertida, que puedes disfrutar con toda tu familia y que definitivamente te sacará una sonrisa.

Lo mejor es la química entre Eugenio y Salma Hayek. Sus escenas juntos son muy graciosas y además es muy refrescante ver a Salma trabajando en español otra vez.

Y mientras el gran corazón de Eugenio sea lo que lo detenga de ser el nuevo gran comediante mexicano en Estados Unidos, seguirá siendo el comediante mexicano más amado en Latinoamérica.

