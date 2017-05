Reseña de 'Snatched': Una película perfecta para tener una cita con tu mamá este fin de semana



Por Jovanny Evans

Después del gran éxito que tuvo con ‘Trainwreck’ en el 2015, Amy Schumer regresa a la gran pantalla con su segunda película: ‘Snatched’, que se trata una aventura de una mujer con muy mala suerte y su madre, quienes son secuestradas durante sus vacaciones por Sudámerica y tienen que intentar escapar de sus captores para sobrevivir.

‘Snatched’ no es tan atrevida y cruda como ‘Trainwreck’ lo fue, pero eso la hace la película perfecta para tener una cita con tu mamá este fin de semana del Día de las Madres. Porque aunque la cinta es R (para mayores de 17 años), la comedia nunca empuja ningún momento a un lugar incómodo que no puedas ver con ella.

De hecho es refrescante que ‘Snatched’ sea una comedia más ligera después de la moda que comenzó ‘Bridesmaids’, donde las actrices se han esforzado por romper todos los estereotipos femeninos mediante comedia vulgar y excesiva.

Y algo que también es refrescante y que debemos celebrar es que ‘Snatched’ es una historia protagonizada por una madre y una hija. ¿Porque hace cuánto que no hay una película sobre la relación de una mamá con su hija? ¡Y que no sea un drama! Lo último que puedo recordar es ‘August: Osage County’ con Julia Roberts y Meryl Streep en el 2013. Y eso definitivamente no era una comedia ligera.



Goldie Hawn, quien hace el papel de la mamá de Amy Schumer, se ve increíble a sus 71 años y regresa a la gran pantalla después de 14 años de ausencia. Goldie hace un gran trabajo, es graciosa y tiene algunos de los mejores momentos de la película. Es evidente que las dos disfrutaron trabajar juntas y su química se ve reflejada en la pantalla.

Los actores de reparto hacen un gran trabajo. Las actrices Wanda Sykes y Joan Cusack se roban cada momento en el que salen, e incluso el personaje de Joan Cusack sin decir una sola palabra podría ser lo más divertido de la película.

La estrella de Ike Barinholtz (The Mindy Project) sigue creciendo. Aquí interpreta el hermano nerd de Schumer y el hijo consentido de Hawn y lo hace de manera perfecta. Y Christopher Meloni quizá ofrezca la mejor interpretación cómica de su carrera.



Aparte de grandes comediantes hay mucho talento hispano en la pantalla que debemos apoyar, como Óscar Jaenada quien interpreta al villano. Y entre otros actores están Sergio Sanchez y Arturo Castro que con partes muy pequeñas causan una gran impresión.

Y también hay actores muy guapos para que disfrute visualmente. El recepcionista del hotel Daniel Bess, con una sola escena te robará mil suspiros. Y Tom Bateman, que hace que nadie pueda culpar al personaje de Amy Schumer de ser secuestrada por él.

Pero no pienses que un filme sólo para mujeres, porque el reparto de hombres también es muy gracioso y la película está llena de momentos cómicos para todos.

En conclusión ‘Snatched’ es una comedia muy disfrutable, que merece que la pena, porque celebra la relación entre padres e hijos, es protagonizada por mujeres, tiene mucho talento hispano y hasta te das un buen taco de ojo con los galanes. ¡Definitivamente lleva a tu mamá a verla!



Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Facebook para continuar la plática de palomitas.