Reseña de 'Sing': Es casi perfecta, pero la falta para ser una de las mejores películas animadas del año

Por Jovanny Evans

Después de tener un mega éxito este verano con 'The Secret Life of Pets', Illumination Entertainment, el estudio animado que en los últimos años le ha estado pisando los talones a Disney con 'Despicable Me' y 'The Minions', regresa este invierno para intentar tener otro hit ahora con 'Sing'.

Una película donde varios animales responden al llamado para una audición organizada por Buster Moon, un koala dueño de un teatro, para ser el ganador de una competencia de canto con un premio de 100 mil dólares.

Scarlett Johansson interpreta a Ash, una puercoespina rockera. En la vida real esta actriz newyorkina tiene una carrera musical paralela con discos como 'Break Up' (una colaboración con Pete Yorn). Nick Kroll le da voz a Gunter, un cerdito con mucha determinación, autoestima, gusto por los reflectores y el brillo de los trajes con lentejuelas. Reese Whiterspoon le da voz a Rosita, una madre de 24 cerditos que renunció al sueño de cantar (y lo recupera en la película) por cuidar de su familia. Tori Kelly interpreta a Meena, una tímida elefanta adolescente que vence el pánico escénico. El koala Buster Moon, propietario del teatro y orquestador del concurso de talentos (la trama central de la película) es interpretado por Matthew McConaughey. Mike es un ratón que canta en las calles los éxitos de Frank Sinatra interpretado por el comediante Seth MacFarlane Johnny es un gorila adolescente con la voz Taron Egerton.

Mientras la película es bonita y estoy seguro que va a entretener a los más pequeños de la familia, no puedo dejar de sentir que está llena de oportunidades perdidas que la hubieran hecho una de las mejores películas animadas del año.

Para empezar, ¿cómo puedes tener una película sobre una competencia de canto sin Simón Cowell? No puedo creer que el juez de talento más famoso del mundo se hubiese negado a ser un pequeño koala en busca de la siguiente estrella del reino animal.

En segundo lugar, ¿cómo puedes tener una película que se llama 'Sing' y casi no tener canciones? En el show final todos los personajes logran tener su momento y cantar un poco, pero prácticamente tuvimos que esperar toda la película por un número musical. Y lo que todavía me sorprende aún más, es que no haya un número grupal. Eso es simplemente un pecado fílmico.



Pero sobretodo creo que la película pudo haber sido mejor siendo una película "de humanos". Personalmente me hubiera emocionado mil veces más ver a Reese Witherspoon bailando en el supermercado que a una cerdita animada. Y con el gran elenco que tiene el filme, la mayor parte de mi tiempo lo pasé pensando cómo sería si pudiera ver a los actores reales y no a sus versiones animadas.

'Sing': animalitos cantando

Otra manera en la que pudo haber sido mejor es si hubiese sido una serie animada. Hay demasiados personajes y con tantas historias es imposible resolver todo en 110 minutos satisfactoriamente.

La historia se presta perfectamente para mínimo 10 episodios donde de realmente conozcamos a estos animales y terminemos en el gran show como final de temporada. Pero supongo que tengo que hablar de lo que tenemos y no de lo que pudo haber sido.

Mientras tengo que agradecer que Illumination está trató algo diferente a lo que usualmente hace, creo que todo se quedó en "un casi perfecto". Algo a lo que si debo de darles crédito es que la animación y los personajes son hermosos y es lo mejor que han hecho técnicamente hasta hoy.

En cuanto al talento, creo que Reese Witherspoon se robó la película como la cerdita Rosita y Taron Egerton como el gorila Johnny. Pero en sí, todo el elenco hizo un excelente trabajo. Y en cuanto a los números musicales, el de los puerquitos Rosita y Gunter es increíble



En conclusión, creo que ‘Sing’ pudo haber mil veces mejor de lo que es, pero lo que tenemos no es malo, es simplemente agradable. Pero en un mundo donde las películas animadas son cada vez mejores, agradable no es suficiente.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.