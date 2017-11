Reseña de 'Justice Ligue': Plagada de problemas, pero aún así te vas a enamorar de los personajes

Por Jovanny Evans

La Liga de la Justicia llega por primera vez a la gran pantalla y desafortunadamente está plagada de problemas. La historia es absurdamente simplona, los efectos especiales son malos y con el mandato de Warner Bros. de que la película fuera de menos de dos horas la edición es un desastre.

Pero a pesar de todos sus problemas, la película aún es disfrutable y divertida. Y lo que hace muy bien es que te enamores de los personajes. Y como hay tantos, aquí te dejo mi lista de los personajes de ‘Justice League’ de mi favorito al menos preferido.

Wonder Woman

Gal Gadot nació para ser la Mujer Maravilla. Su presencia, su elegancia, su belleza y su entrega al personaje son admirables. Estoy sorprendido del papel tan importante que le dieron en ‘Justice League’. No sé si este era el plan desde el principio o fue un cambio después del éxito de su película, pero me encanta que ella sea prácticamente la líder del grupo.

Flash

Ezra Miller se robó la película con su carisma y es el más gracioso del equipo. Flash es la audiencia, pues se sorprende de todo y se impresiona con la grandeza y los poderes de todos sus compañeros. Es dulce, divertido, es el que quisieras que fuera tu mejor amigo y es el que tiene el mejor disfraz de todos.

Aquaman

Jason Momoa no es un gran actor, pero en el papel indicado es grandioso. Y este es ese rol Aquaman es poderoso, grande, musculoso, se ve increíble con sus tatuajes, sus ojos blancos, su barba, el pelo desaliñado… además es muy sexy. Y sus escenas en el fondo del mar o siendo empapado por olas gigantescas son mis favoritas.



Superman

Henry Cavill es uno de los hombres más guapos del mundo y sólo por eso es el perfecto Superman. Pero además de su galanura llena al personaje de calor humano y fuerza. Es un regalo para los fans que salga por un buen rato mojado y sin playera.



Algo curioso es que en La Liga de la Justicia, Superman es muy similar a Goku de Dragon Ball. Pues el resto de los héroes se la pasan diciendo “Superman es el único que puede ayudarnos” y que “Sólo Superman puede derrotar al malo”. Algo que solía pasar mucho en el anime, donde sus amigos tenían que pelear con el villano mientras Goku llegaba al campo de batalla.

Me la pase buscando el bigote de Henry que le quitaron digitalmente y hicieron muy buen trabajo, no lo noté.

Cyborg

Ray Fisher hace evidente que es un gran actor con su interpretación, pues sólo con su cara llena de emociones a su personaje digital. Estaba muy preocupado por Cyborg porque en los cortos se ve muy aburrido y el disfraz no me gustaba, pero Fisher hizo muy buen trabajo y aunque su personaje es serio, el resultado es un gran balance para las personalidades de Flash y Aquaman que son demasiado graciosos. ¡Y sus poderes son impresionantes! Me encanta como puede controlar máquinas y las naves de Batman.



Alfred

Jeremy Irons sale mucho para ser una película con tantos personajes. Después de que dijo que ‘Batman V Superman’ no le gustó uno pensaría que su tiempo en la pantalla sería reducido. Pero al contrario, su papel es muy extendido en esta película. ¡Y eso me encantó! El mayordomo es respondón, sarcástico y tiene un gran look. ¡Alfred se viste muy bien! Y es como si fuera el séptimo miembro del equipo. Pues siempre está en el campo de batalla desde la Baticueva apoyando a Batman.

Batman

Ben Affleck es un gran Bruce Wayne. De hecho, me encantan sus escenas fuera del disfraz y más ahora que convive tanto con Diana. ¡Podría ver toda una película romántica de Bruno Díaz y Diana Prince! Pero como Batman no estoy impresionado. Al estar junto al resto del equipo es demasiado obvio que no tiene súper poderes. Y como la historia es tan simple, Batman no puede demostrar lo inteligente e ingenioso que es.



Además, sus carros y naves tampoco me han sorprendido y no son memorables. ¡No tienen forma! Y su máscara en esta versión tiene una textura rara que hace que parezca una máscara que compras en una tienda de disfraces. Y siempre se me ha hecho gracioso que con la máscara tiene los ojos negros y sin la máscara está limpio. Quiero una escena de Batman pintándose o limpiándose los ojos. Pero aún y cuando fue mi héroe favorito, sigo siendo fan de Batfleck y espero que los rumores de que dejará a DC sólo sean rumores.

Lois Lane

Amy Adams es una presencia muy rara en las películas de DC. Pues no veo a Lois Lane, veo a Amy. Cuando todos los demás actores se han entregado tanto a sus personajes, me molesta que Adams ni siquiera se pinte el cabello de negro. Pero no podemos negar que es muy buena actriz y que le da mucho pedigrí a la franquicia tenerla. Me encanta que sea casi 10 años mayor que Henry Cavill. Siempre pienso “Muy bien por ti Amy Adams. Eres una cougar".



El Comisionado Gordon

J.K. Simmons tiene un papel muy corto en la película, pero las pocas veces que está en la pantalla la llena de sarcasmo y gracia. Tiene varias de mis líneas favoritas.

Martha Kent

Diane Lane regresa como Martha. Tampoco sale mucho en la película, pero su relación con Clark y con Lois es muy dulce y es quizá la que los llena de la fuerza y el coraje que necesitan para seguir enfrentándose al mundo.

Mera

Amber Heard solo tiene una escena. Se ve muy bien pero no hace ningún tipo de impresión como para emocionarme y querer verla en Aquaman.



Sttepenwolf

El villano interpretado por Ciarán Hinds es lo peor de toda la película. Odio a los villanos que quieren conquistar al mundo sólo porque sí. Es un muy mal villano de caricatura. Y al ser digital es muy falso. Además a veces es indestructible y poderoso y a veces es frágil y débil. Otro villano que DC arruina.

En una película con tantos personajes que estoy seguro que te vas a enamorar de uno o dos de ellos. Y a pesar de los defectos que ‘Justice League’ tiene, ver a todos nuestros héroes en la gran pantalla es un evento que no te puedes perder.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.