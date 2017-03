Detalles de Cinemacon, la convención de cine más grande del mundo

Por Jovanny Evans

Cinemacon, la famosa convención de cine donde los estudios presentan de sus estrenos del año arrancó con todo.

La convención, que se lleva a cabo en el Caesar Palace de Las Vegas, empezó con la primera escena de la película 'Baby Driver' que se estrena en verano del 2017. Y para sorpresa de todos, los protagonistas de la película, Ansel Elgort, Jon Hamm y el director Edgar Wright subieron al escenario. Pero eso sólo fue el principio de las sorpresas.



Después la compañía presentó ‘The Dark Tower’, basada en los exitosos libros del maestro del terror, Stephen King.

En ese momento todos estábamos listos para conocer a los protagonistas, Idris Elba y Matthew McConaughey pero nos quedamos con las ganas y sólo vimos las primeras escenas, con muchos de los efectos incluso sin terminar, de la que Sony espera sea su próxima gran franquicia.

A continuación Sony presentó su línea de películas animadas. Primero la nueva entrega de los Pitufos. 'The Smurfs: The Lost Village' que está a unas semanas de estrenarse.



'The Emojis Movie' fue su gran evento animado, incluso también con muchas de las escenas por completar. Definitivamente el emoji de la caca fue el que se robó todas las risas.

También presentaron ‘The Star’, una película navideña basada en la Natividad contada desde la perspectiva del burro de María. Y de ‘Peter Rabbit’, que será protagonizada por James Corden.

Desafortunadamente no dieron muchos detalles de ‘Hotel Transilvania 3’ ni de la película animada de ‘Spiderman’.

Quizá en el momento más espectacular para todos los asistentes, fue la presentación de ‘Blade Runner 2049’ y cuando el mismísimo Ryan Gosling, con una chamarra azul increíble, invitó a ver el corto, que por fin muestra una escena de Jared Leto. Todo el mundo se volvió loco por Ryan.



Después para compensar la falta de Spiderman animado, Kevin Feige, Amy Pascal, Jon Watts y Tom Holland, presentaron el nuevo corto de ‘Spider Homecoming’, que continúa la alianza entre Disney y Sony formada el año pasado y volverás a ver a Iron Man.



Sony presentó el trailer para un par de películas de terror, ‘Cadaver’ y ‘Flatliners’. Es importante mencionar que Diego Luna es parte del cast de ‘Flatliners’, el remake de la película noventera protagonizada por Julia Roberts.

Nos enseñaron el trailer de ‘Rough Night’, pero no hubo nuevas escenas y Scarlett Johansson no vino al evento.

¡Pero Sony terminó la presentación con todo! Mostraron el avance exclusivo de ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ y si eso no fuera suficiente, Nick Jonas, Jack Black, Karen Gillan y Dwayne 'The Rock' Johnson tomaron el escenario para platicar de los cambios que han hecho. Además recordaron a Robin Williams que popularizó la original.

Kevin Hart no estuvo en el evento, pero mandó un mensaje en video para los asistentes.



¿Qué te parecen los planes de Sony Pictures? ¿Por cuál de estas estás más emocionado?

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.

