5 razones por las que no te puedes perder 'Thor: Ragnarok'

Jovanny Evans, crítico de cine de Univision Chicago ya vio la nueva película de Marvel y te da sus cinco razones por las que no te la puedes perder.

1.- Taika Waikiki, es un maestro de la comedia

Cuando me enteré que Taika Waikiki se iba a encargar de traer la nueva película de ‘Thor’ a la gran pantalla me emocioné, porque soy un gran fan del director de Nueva Zelanda. Después me pregunté si perderíamos al Taika que amo por ajustarse a la visión Marvel, pero al ver el mockumentary que hizo de Thor mientras sucedían los eventos de 'Civil War' me di cuenta que no iba a cambiar su estilo.

¿Pero funciona volver a Thor una comedia de Taika Waititi? Su humor es muy peculiar. Está basado en humanizar situaciones extraordinarias y en las interacciones y diálogo de los personajes. Podría decirse que es muy parecido al humor de ‘The Office’ y ‘Parks and Recreations’. Por lo que podría parecer una locura mezclar su estilo con el Dios del Trueno, pero el resultado final es la película más graciosa y divertida que Marvel ha hecho.

Si no haz visto ‘What We Do In The Shadows’ de Waititi tienes que correr ahora mismo a corregir ese error.

2. Chris Hemsworth es perfecto

En los últimos tres años, Hemsworth ha estado experimentando con el género de la comedia con resultados fantásticos. Y después de malos intentos de hacer Thor una copia de ‘Game of Thrones’, llevarla a niveles ridículos donde el australiano puede ser gracioso y sexy al mismo tiempo, es lo mejor que nos ha pasado.



publicidad

Es evidente que el actor se divirtió haciendo esta película, y como audiencia, se aprecia que sus ojos estén llenos de vida en la quinta película donde interpreta a este personaje.



3. Los mejores villanos del MCU

Con la primera escena en la que Cate Blanchett aparece se gana el título a la mejor villana de Marvel. Es fantástica y terrorífica. Su habilidad de actuar con únicamente sus ojos es hipnotizante. ¡Quiero más Hella! Es una adversaria difícil de vencer, por lo que se vuelve un gran reto para los héroes de Marvel.

Por otro lado, Jeff Goldblum es simplemente la persona más deliciosamente rara del mundo. Y quizá no es un villano diabólico, pero sí es el más divertido que Marvel ha tenido. Cada escena en la que aparece es oro, cada línea que dice es memorable. A la persona que se le ocurrió darle este papel a Goldblum merece un aumento.

4. HULK

¡Wow! Esta es la mejor versión de Hulk que Marvel nos ha dado. El gigante verde tiene una transformación tanto física como de personalidad. Hacerlo como un niño que está aprendiendo a hablar te saca lágrimas de la risa. Y la amistad entre Hulk y Thor es inesperada, pero brillante.



publicidad

5. Consecuencias

Finalmente, me encanta que la película se atreve a avanzar la historia a lugares de los que no puede regresar (posiblemente). Personajes mueren, hay destrucción y algunos personajes incluso sufren cambios físicos. No quiere decir que todo lo que pasó me gustó, pero tengo que aplaudir que Marvel está dispuesto a que las consecuencias existan para sus superhéroes.

'Thor: Ragnarok' es la película más divertida, graciosa y disfrutable de Marvel. Desde que la vi no he podido quitarme las ganas de volverla a ver. Sólo espero que este no sea el final del Dios del Trueno, sino el principio de una nueva serie de aventuras.



Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.