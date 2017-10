El príncipe Harry entre los invitados de la cumbre de la fundación Obama en Chicago

CHICAGO, Illinois. La Fundación Obama ya dio a conocer un adelanto de su lista de invitados a su primera cumbre de líderes que se celebrará en Chicago el 31 de octubre y primero de noviembre.

Entre ellos están el príncipe Harry; Matteo Renzi, el exprimer ministro de Italia; Hamdi Ulukaya, el fundador de Chobani, y Gabriella Gómez Mont, fundadora del Laboratorio para la Ciudad de México, entre otros como la poeta Elizabeth Alexander o Eric Liu, presidente de Citizen University.



Prince Harry will attend the inaugural @ObamaFoundation summit in Chicago on 31st October. pic.twitter.com/wWQxWmc5pK

El pasado 13 de octubre, el expresidente Barack Obama anunció que el evento de dos días reuniría a líderes de Chicago, los Estados Unidos y el mundo en el Parque Jackson, al sur de la ciudad, donde estará el futuro Centro Presidencial Obama.

De acuerdo con el sitio de Internet de la fundación, la cumbre abarcará desde la exploración de “soluciones creativas a problemas comunes” a experimentar "arte cívico, tecnología y música".

La ex primera dama Michelle Obama también estará presente en el evento.

Aunque muchos de los asistentes ya fueron seleccionados, el septiembre pasado anunciaron que aún hay lugar para más participantes. Los interesados deben llenar una solicitud en la página Obama.org.



La convocatoria es abierta para jóvenes apasionados por el cambio social y el compromiso cívico. Según se indica, el candidato ideal es activo en su comunidad y traerá una perspectiva única para compartir con el grupo.



We're holding our first #ObamaSummit to bring civic leaders from around the world to Chicago. https://t.co/WdBQALg9je pic.twitter.com/V96klECfu2