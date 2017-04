El ex presidente Barack Obama se presentará en Chicago este lunes

CHICAGO, Illinois. Barack Obama estará de visita en la Ciudad de los Vientos la próxima semana, donde pronunciará su primer discurso desde que terminó su presidencia.

Este lunes, el ex presidente participará en un panel con estudiantes, que van desde preparatoria a recién graduados de la universidad, sobre organización comunitaria y compromiso cívico en el Centro para las Artes Logan de la Universidad de Chicago.

De acuerdo con el Chicago Tribune, la vocera del ex presidente, Karen Lewis informó que seis jóvenes, cuyos nombres no se han dado a conocer, pero todos son del área de Chicago, estarán en un panel con Obama a las 11 am para una discusión a la que se prevé que asistan cientos de estudiantes de distintas universidades locales.

No hay entradas para el público en general, pero el evento será televisado.

Entre las escuelas que recibieron boletos están la Universidad de Chicago, la Universidad de Northwestern, la Universidad Loyola, la Universidad de Illinois, la Universidad Roosevelt y la Universidad Estatal de Chicago, entre otras.

"Este evento es parte del objetivo del ex presidente Obama de alentar y apoyar a la próxima generación de líderes mediante el fortalecimiento de las comunidades de todo el país y el mundo", dijo la oficina el presidente en un comunicado.

Lewis dijo al Tribune que el ex presidente permanecerá en la ciudad por varios días y no se espera que la ex primera dama, Michelle Obama, acompañe a su marido en este viaje.



Con su visita a su natal Chicago, termina un período de tres meses de relativo silencio desde que Obama dejó el cargo el pasado 20 de enero.

Después de este viaje, está programado el ex presidente viaje a Boston el 7 de mayo para aceptar el premio “Profile en Courage”, en la biblioteca John F. Kennedy por su “compromiso duradero con los ideales democráticos y por elevar el nivel de coraje político en un nuevo siglo".

Según reportes, también está previsto que Obama se reúna con Angela Merkel, canciller alemana, en Berlín, en una visita que coincide con el primer viaje al extranjero del presidente Donald Trump que participará en la cumbre de la OTAN en Bélgica.

