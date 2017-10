Dónde hay promociones de Halloween este martes

CHICAGO, Illinois. Si quieres disfrutar al máximo este Día de Brujas, aquí hay una lista de restaurantes que ofrecen promociones y descuentos para este día de Halloween.

Chipotle

Obtén un Boo-rito por solo 3 dólares si vas al restaurante disfrazado. También puedes elegir entre una ensalada, un bowl o una orden de tacos. Limitado a uno por persona.



IHOP

Los niños de hasta 12 años de edad reciben un hotcake gratis de las 7 am a las 10 pm en Halloween. El panqueque tiene fresas, galletas Oreo, crema batida y dulces.



FREE Scary Face Pancakes are falling into your Halloween! Kids 12 & under, 7 am-10 pm. Participating locations. 1 per child. Dine in only. pic.twitter.com/Eja03VBpbM — IHOP (@IHOP) October 31, 2017

Applebee's

Los niños de 12 años comen gratis. También hay ofertas en bebidas para adultos, por ejemplo margaritas a un dólar.

Baskin-Robbins

Bolas de helado regular por sólo 1.31 como parte de la promoción "Celebrate 31", que está disponible el 31 de cada mes.

Joe's Crab Shack

Los niños menores de 13 años que vayan disfrazados comen gratis en Halloween.

Krispy Kreme

Cualquier cliente disfrazado recibe una dona gratis en las ubicaciones participantes. No se requiere compra.



Did you hear? Wear a #Halloween costume to a participating Krispy Kreme, only on 10/31, and get a free doughnut! (US/CAN) #TreatCred pic.twitter.com/J7XM1K0eaD — krispykreme (@krispykreme) October 27, 2017

Chuck E. Cheese:

Este martes 31 de octubre, de las 4 pm a 8 pm, salones de fiesta participantes regalarán pedazos de Candy Corn Pizza cada hora hasta agotar existencias. También los niños que vayan disfrazados reciben 50 boletos gratis. Obtenga más información en www.chuckecheese.com

Cicis:

Los niños disfrazados obtienen una comida buffet gratuita y una bebida de tamaño regular con la compra de un buffet para adultos. Aplican restricciones.

Pizza Hut:

Este martes usa el código de promoción SCARYGOOD25 en pedidos en línea y obtén el 25 por ciento de las pizzas a precios de menú.