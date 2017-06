Anthony Rizzo, primera base de los Cubs, anuncia su compromiso

CHICAGO, Illinois. Con una bella imagen de la pareja en un barco y con Chicago de fondo, Anthony Rizzo, primera base de los Cubs, anunció en su cuenta de Twitter que le había pedido matrimonio a su novia Emily Vakos.

La foto que fue compartida el jueves venía acompañada con este mensaje: “El hombre más afortunado del mundo. Ella dijo que sí. Futuros Sr. y Sra. Rizzo”.



Luckiest guy in the world! She said YES. Future Mr. & Mrs. Rizzo 💍 pic.twitter.com/93YPymdoJU