Cinco razones por las que te va a encantar “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”

Por Jovanny Evans

Piratas del Caribe regresa a la gran pantalla con su quinta entrega “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”. Johnny Depp vuelve como el Capitán Jack Sparrow que en esta ocasión se enfrenta al diabólico Javier Bardem, el fantasma del Capitán Salazar, en un carrera por encontrar el Tridente de Poseidón, un místico tesoro que otorga poder absoluto del mar a quien lo posea.

Si eres un fan de la serie, Piratas 5 te va a encantar y aquí te dejo mis cinco razones:

1.- ¡Visualmente es espectacular!

El dúo de directores noruegos, Joachim Rønning y Espen Sandberg, y el cinematógrafo Paul Cameron hacen un gran trabajo logrando que el arte de la película sea el mejor de las cinco películas. Los colores son vibrantes, los efectos especiales sorprendentes y las locaciones, ya sean reales o digitales, te quitarán el aliento.



2.-Javier Bardem es el villano perfecto como el Capitán Salazar.

Siguiendo los pasos de su esposa, Penélope Cruz, Javier Bardem se une a Piratas del Caribe como el capitán español cazador de piratas Armando Salazar. Con su peculiar acento y escupiendo líquido negro constantemente de la boca, Bardem realmente crea un gran villano que le hará ver su suerte a Jack Sparrow. Además, los efectos que utilizan para que el capitán Salazar y su tripulación se vean como fantasmas son realmente terroríficos y su barco es mi favorito de los que hemos visto navegar en los mares del Caribe. ¡Y si eso no fuera suficiente tiene tiburones fantasma!



3.-Geoffrey Rush se roba la película.

El legendario actor regresa por quinta vez como el capitán Barbossa, el eterno “frienemy” de Jack Sparrow y definitivamente tiene la mejor historia de Piratas 5. No puedo decir mucho para no revelar las sorpresas, pero si eres fan del Capitán Barbossa vas a estar de acuerdo conmigo.

4.-Los jóvenes actores se ganan su lugar en la serie.

Brenton Thwaites y Kaya Scodelario son los jóvenes actores integrándose a la serie y aunque al principio solo pareciera que son un reemplazo de Keira Knightley y Orlando Bloom, te llevarás una gran sorpresa cuando sus orígenes son revelados. Y los dos se merecen un aplauso porque ninguno se deja intimidar por los actores legendarios con los que comparten la pantalla y hacen un excelente trabajo llenando la película con su jovialidad.



5.- Johnny Depp sigue siendo el mejor pirata de toda la historia del cine.

Johnny Depp se vuelve a poner sin problemas las botas de uno de sus personajes más icónicos. No es un secreto que Depp desborda carisma y es evidente en Piratas 5, siendo quizá la ocasión en que Jack Sparrrow es más gracioso que nunca y demuestra por qué es el pirata favorito de todos.



En conclusión “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” continua con gran fanfarria la franquicia de Jack Sparrow y su grupo de piratas y si eres un fan, no te decepcionarán con esta nueva aventura.

Bonus (Spoiler): Si esas cino razones no son suficientes, ¡Piratas del Caribe 5 marca el regreso de Keira Knightley y Orlando Bloom! Y no te vayas al final de la película, porque después de los créditos hay una escena secreta con Elizabeth, Will Turner y el villano Davy Jones.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



