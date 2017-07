¡Arranca con todo Taste of Chicago 2017!

'Chicago en un Minuto': Taste of Chicago estará abierto hasta el domingo en el Parque Grant Univisión

CHICAGO, Illinois. La espera ha terminado y este miércoles arrancó Taste of Chicago 2017.

Este festival gastronómico, que este año está celebrando su edición número 37, contará con la presencia de 67 restaurantes, entre ellos 17 nuevos, que ofrecerán lo mejor de su cocina.

La entrada a este festival que se celebra del 5 al 9 de julio en el Grant Park, localizado en el 337 E Randolph St, es gratuita, pero los boletos para comprar comida y bebida tienen un costo de 10 dólares por 14 boletos.

Entre los platillos fuertes musicalmente hablando se presentan Café Tacuba, Alessia Cara, Passion Pit and The O´Jays y Ben Harper & The Innocent Criminals.

En este enlace encontrarás toda la información del Festival y los restaurantes participantes.

Talento de Univision también estará presente. Mañana jueves, Ericka Pino, meteoróloga de Univision Chicago estará cocinando comida mexicana de las 5:30 a las 6 pm en el escenario del Celebrity Kitchen. Después Ericka estará firmando autógrafos.

Univision Radio tendrá transmisiones especiales. Aileen Ocaña de Amor 106.7 estará de las 12 pm a las 2 pm, Chuy González de La Que Buena 105.1 de las 2 pm a las 4 pm y Mau Mauricio de Latino Mix 93.5 & 103.1 de las 4 pm a las 6 pm.

Además, en el booth de Univision, que está localizado cerca del escenario principal, podrás conocer este jueves a Omar Ramos de las 12 pm to 1:30 pm; Enrique Rodríguez y Diana Pérez, presentadores de Edición Digital Chicago de la 1:30 a las 3:30 pm; Alessandra Martín y Mau Mauricio firmarán autógrafos de las 3:30 a las 4:30 pm y Vicky Aguilera y Primo Rafa de las 4:30pm a las 6:30 pm.



También de 6 pm a 6:30 pm podrás conocer a Katerin Villacis y a Aureliano Salgado.

No te lo pierdas.