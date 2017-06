Secuestro

"Estas mujeres sobrevivieron a un encuentro horroroso con delincuentes muy violentos": jefe de policía de Austin sobre violación múltiple

AUSTIN, Texas. - La Policía de Austin investiga un caso de secuestro, robo y abuso sexual en el que están involucrados cuatro hombres y cinco mujeres que se encontraban de visita en la capital de Texas.

“Este es un crimen horroroso… Estas mujeres lograron sobrevivir a un encuentro con unos delincuentes extremandamente violentos”, dijo el jefe interino de la Policía de Austin, Brian Manley , en conferencia de prensa. “Estas mujeres no solo fueron amarradas con cinchos, robadas y violadas, sino también fueron amenazadas de muerte”, agregó Manley.

Los reportes de la Policía indican que las cinco mujeres fueron secuestradas la semana pasada en un departamento ubicado en la cuadra 2100 de la calle Burton Drive, al que acudieron en torno a la 1:00 a.m.

Al llegar a dicha dirección, la primera víctima bajó del automóvil y tocó la puerta. En ese momento, el sospechoso identificado como Emmanuel Grear, de 20 años, le colocó cinchos en sus manos y abusó sexualmente de ella. Las declaraciones juradas sostienen que Grear le dio su número telefónico a una de las víctimas, quien le dijo que quería comprar marihuana.

La Policía indicó que posteriormente, otro sospechoso identificado como Christopher Jaramillo, de 19 años, también abusó de ella. Los reportes de las autoridades indican que los sospechosos después usaron el celular de la víctima para atraer a la segunda víctima, de quien también abusaron sexualmente.



Posteriormente, las otras tres mujeres ingresaron al departamento donde dos de ellas fueron abusadas sexualmente. En tanto, uno de los sospechosos trasladó a una de las víctimas al Motel 8, ubicado cerca de la Autopista Interestatal 35, para revisar las pertenencias de las mujeres que fue cuando ella llamó al 911. La llamada se registró en torno a las 5:00 a.m.

Residentes que viven en el área donde ocurrió el crimen aseguran que en la colonia a menudo se ven actividades anormales y que la comunidad no es segura. “Cuando el sol cae, este lugar no es seguro para las mujeres. Aquí siempre veo a la Policía entrando y saliendo. Aquí tienes que tener mucho cuidado con quien hablas. Esta no es la primera vez que escucho algo como esto”, dijo una residente del área.

Hasta el momento, las autoridades han arrestado a dos de cuatro sospechosos. Christopher Jaramillo permanece en la cárcel del condado Travis con cargos graves de secuestro agravado, asalto sexual agravado y robo agravado. Demetri Rogers, de 23 años, está en la cárcel con cargos de secuestro agravado y robo agravado.

“Las sobrevivientes de este caso nos dieron suficiente información de descripción del hecho que hizo posible obtener las órdenes de arresto necesarias para recopilar la evidencia necesaria para sustentar los cargos en el caso”, dijo Manley.

Las autoridades piden a la comunidad que se comuniquen con ellos de inmediato si tiene alguna información para esclarecer el caso y si conoce el paradero de Emanuel Grear y otro sospechoso que aún no ha sido identificado, quienes permanecen prófugos de la justicia.



