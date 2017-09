Así operará la Policía de Austin ante la implementación de unas partes de la Ley SB4

AUSTIN, Texas. - El jefe interino del Departamento de Policía de Austin, Brian Manley, firmó este martes una serie de medidas conforme a las cuales operaran los oficiales en las calles de la capital texana, luego de que el lunes se permitiera la implementación de partes de la Ley SB4.

“Mantendremos una política de que nuestros oficiales no detendrán a nadie solo para cuestionar su estatus migratorio… Sin embargo, los oficiales que arresten o hayan detenido a un individuo por una ofensa pueden preguntar el estatus migratorio con algunas limitaciones”, dijo Manley en rueda de prensa.

Entre las nuevas políticas que entraron en vigor desde el anuncio de Manley se encuentran:





Los oficiales solo podrán preguntar el estatus migratorio de una persona en una detención o arresto lega, incluyendo una parada de tráfico. Sin embargo, los oficiales no podrán preguntar el estatus migratorio si la persona es testigo o víctima de un crimen a menos que se crea que esa persona estuvo involucrada o haya cometido otro crimen.

Los oficiales de Policía que decidan preguntar por el estatus migratorio de una persona deberán hacer un reporte que especifique el nombre de la persona, fecha, hora, lugar y la razón por la que cuestionaron a dicho individuo.

El Departamento de Policía de Austin cumplirá con cualquier solicitud de ICE conocidas como ‘detainers’.

El Departamento de Policía colaborará con las agencias federales si es que les piden su asistencia en un operativo o detención. Ante esto, Manley señaló que fuera de una situación de emergencia los oficiales que colaboren con ICE deberán pedir permiso a sus supervisores antes de proveer esta ayuda.

“Los supervisores ya tienen una guía que deben considerar antes de considerarlo, como si tienen los recursos disponibles sin descuidar sus labores o si el agente de Policía conoce las leyes migratorias”, dijo Manley.

El jefe del Departamento de Policía de Austin agregó que no tener una documentación legal durante una parada de tráfico no es una ofensa legal para ser arrestado. “Es importante recalcar que los oficiales pueden preguntar el estatus migratorio de una persona pero esa persona no tiene que contestar. Nuestra política indica que nuestros agentes no pueden obligar a estas personas a contestar dichas preguntas”, dijo Manley.

Manley envió un mensaje a la comunidad inmigrante tras el anuncio en donde pidió que no tengan miedo de pedir ayuda.

“Les recordamos que el Departamento de Policía de Austin está comprometido con mantener su seguridad. No estamos interesados en su estatus migratorio. Es importante que continúe confiando en nosotros y denuncie si es víctima o testigo de un crimen para evitar convertirse en el blanco de los criminales”, dijo Manley.



Estas medidas fueron implementadas como temporales. El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo la audiencia final en la Corte del Quinto Circuito en Nueva Orleans donde se decidirá el destino de la Ley SB4.

