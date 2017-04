Empresas se unen a activistas para exigir a legisladores de Texas que rechacen una propuesta que regularía el uso de baños públicos para personas transgénero

AUSTIN, Texas.- Líderes comunitarios, miembros de diferentes organizaciones y representantes de compañías globales como Google, Apple o Microsoft se reunieron este martes en el Capitolio de Texas para mostrar rechazo a la medida SB6, que establece que las personas transgénero deben usar los baños y vestidores públicos de escuelas, edificios gubernamentales y universidades de acuerdo con el sexo que aparece en sus actas de nacimiento y no con el que se identifican.

Durante la reunión los participantes presentaron sus testimonios una propuesta para sustituir la medida y afirmaron que ésta discrimina a la comunidad LGBT. Además, la coalición Texas Welcomes All y Keep Texas Open for Business, a las cuales pertenecen empresas como Google, Apple, Microsoft, Amazon o Facebook denunciaron los riesgos que corre la economía local si se aprueba este polémico proyecto de ley.



Thank you to @KeepTXOpen and the women and businesses who stood up against discriminatory bills like #HB2899 & #SB6 in Texas today! #txlege https://t.co/NbRYO3zvoL