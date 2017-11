Alcalde de Austin: No marcharé en un desfile que desplegará la bandera confederada

AUSTIN, Texas. - El alcalde de Austin, Steve Adler, no participará en el desfile del Día de los Veteranos porque habrá grupos portando la bandera de la Confederación.

“El Día de los Veteranos debería ser solo para honrar a los militares veteranos de Estados Unidos", señaló el funcionario en un comunicado. "Los símbolos del racismo, la secesión de la Guerra Civil y la supremacía blanca no deben ser olvidados o borrados, deben ser estudiados en museos y aulas, no vitoreados ni aplaudidos en desfiles”.

Adler afirmó que no tiene control sobre las decisiones del Comité del Desfile del Día de los Veteranos, la organización sin fines de lucro que organiza la caravana en la avenida Congress. El grupo vetó la bandera de guerra de la Confederación, pero permitió el uso del estandarte de los Estados Confederados. El alcalde considera que si bien es "un paso en la dirección correcta", no es suficiente.

Adler optó por dedicar el día como voluntario en el Banco de Alimentos del Centro de Texas, que atiende a muchos veteranos locales.

El alcalde no es el primer funcionario en negarse a participar en la conmemoración. La juez del condado Travis, Sarah Eckhardt, no se presentó el año pasado por la misma razón, reportó el Austin-Statesman.

"Los símbolos de la esclavitud no deben ser honrados o celebrados", le dijo al diario tras el anuncio de Adler.



La decisión de Adler no fue bievenida por todos. El sheriff del condado Williamson, Robert Chody, considera que el alcalde debería estar presente. En su cuenta oficial de Twitter afirmó: “¡Qué vergüenza alcalde Adler! Como veterano, me siento ofendido de que permita que un grupo pequeño cambie el verdadero significado del desfile. Honre a la mayoría de quienes sirvieron a nuestro gran país marchando. ¡Por favor, reconsidere!”.



Shame on you @MayorAdler! As a veteran I’m offended you would allow a small group dictate the true meaning of the intent of the parade. Honor the majority of those who served our great country by marching. Please reconsider! https://t.co/drXYbdYJe0

— Sheriff Robert Chody (@SheriffChody) November 10, 2017