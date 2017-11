Número 9: (Empate): University of the Incarnate Word, Texas



Cantidad total de estudiantes de pregrado: 6,445



Porcentaje que son hispanos: 59.8%



Ranking en la categoría de universidades regionales del oeste (West): 63 (empate)



Precio matrícula: $28,898



University of the Incarnate Word, ubicada en San Antonio, es la universidad católica más grande de Texas y la cuarta universidad privada más grande del estado.

Foto: Eric Gay/AP | Univision

