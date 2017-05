El gobernador de Texas firma la ley SB7, que castiga a los maestros que sostengan relaciones inapropiadas con sus estudiantes

AUSTIN, Texas. - Docentes que se involucren con estudiantes en relaciones inapropiadas y las escuelas que no reporten este tipo de incidentes enfrentarán graves consecuencias bajo la ley SB7 que fue firmada por el gobernador de Texas este jueves.

“Desafortunadamente un grupo de educadores pequeño está manchando la imagen de nuestros mejores y más brillantes maestros”, dijo Abbott durante la ceremonia donde se firmó la nueva ley. “Debemos proteger a los estudiantes de predadores sexuales en los salones de clase. No más relaciones maestro-estudiante”, publicó en Twitter el gobernador.



We must protect students from sexual predators in the classroom. No more teacher-student relationships. #txlege https://t.co/cDif27lqy8