La maniobra de esta jugadora de voleibol escolar se volvió viral

DALLAS, Texas. - La hazaña realizada por una joven durante un juego de voleibol en una preparatoria de la ciudad de Decatur, en el norte de Texas, le dio la vuelta a las redes sociales del estado e incluso llamó la atención de medios deportivos nacionales.

El momento, captado en diversos videos, muestra a Autumn Finney, quien cursa el último año de preparatoria, dar un salto impresionante para salvar a su equipo de un punto del equipo contrario.

"Autumn no es humana, lo juro", publicó @mallorydowne en su cuenta de Twitter:



Autumn is not even human I swear @Apfinney 😫💯💦 pic.twitter.com/iFxaJg9lGB

— mal☻ (@mallorydowne) October 21, 2017