'Si viaja a Texas le van a pedir papeles': la advertencia de la organización ACLU

AUSTIN, Texas. - Un gráfico en donde se advierte a quienes visiten Texas sobre posibles 'arrestos ilegales' y 'perfil racial' fue publicado este martes por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el principal grupo defensor de derechos civiles de Estados Unidos. La alerta, que es una imitación de las que emite el Departamento de Estado para viajeros estadounidenses que van a países considerados 'peligrosos', se dio a conocer tras la reciente ratificación de la ley antisantuario SB4.

“El Texas que conozco es libre, pero la SB4 lo convertirá en un estado de “muéstrame tus papeles”, donde cualquier encuentro con agentes de la ley podría convertirse en un interrogatorio de ciudadanía", se lee en un mensaje escrito por Terri Burke , la directora ejecutiva de ACLU en Texas.



Burke advierte que esta medida hará que los oficiales de policía locales, quienes no tiene ningún tipo de entrenamiento en el cumplimiento de leyes migratorias, incurran en prácticas de perfil racial, por el color de la piel, el acento o el idioma de las personas. "Las detenciones abarrotarán nuestras cárceles y habrá puntos de revisión fronterizos en todos lados”, advirtió.



“(La SB4) va a impactar a cualquier persona que se vea diferente, incluso residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses", dijo a Univision Noticias Lorella Praeli, directora de política y campañas de ACLU. "La ley que le da autorización a la policía pedir papeles pondrá en riesgo a toda la comunidad”, agregó.

La preocupación de las representantes de ACLU es la misma que han expresado líderes de organizaciones proinmigrantes, agencias policíacas locales y alguaciles de condados.

“(La medida SB4) va a crear un sistema de policía racista que va a estar tras de aquellos que no luzcan como si fueran de aquí (EEUU) para poder preguntarle su estatus migratorio”, dijo Alejandro Cáceres, miembro de la organización Grassroots.



