'Si viaja a Texas le van a pedir papeles': la advertencia de la ACLU

AUSTIN, Texas.- La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó este martes un gráfico en donde advierte a quienes visiten Texas de posibles “arrestos ilegales” y “perfil racial” ante la aprobación de la medida SB4 que prohíbe las ciudades santuario en el estado.

“El Texas que conozco es libre, pero la SB4 lo convertirá en un estado de “muéstrame tus papeles”, donde cualquier encuentro con agentes de la ley podría convertirse en un interrogatorio de ciudadanía. Promoverá que la Policía local, que no tiene ni un minuto de entrenamiento de cumplimiento de leyes migratorias, perfile colores de piel, acentos e idiomas. Las detenciones abarrotarán nuestras cárceles y habrá puntos de revisión fronterizos en todos lados”, se lee en un mensaje escrito por Terri Burke, la directora ejecutiva de ACLU en Texas.



Ambos mensajes se suman a otros publicados tanto por organizaciones civiles como entidades locales. “Eso va a crear un sistema de policía racista que va a estar buscando a alguien que no se vea como que nació aquí para poder preguntarle su estatus migratorio”, dijo el activista proinmigrante Alejandro Cáceres.



"Local governments need to stand up against SB4. The law is on your side." - @cristiparker pic.twitter.com/DqRyfmQFYW