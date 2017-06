¿Se hizo o no una llamada a ICE para denunciar a activistas que protestaban por la SB4 en Texas? Esto es lo que se sabe

AUSTIN, Texas. - Tres días después de la pelea que se desató entre legisladores texanos, por una llamada que el diputado republicano Matt Rinaldi aseveró haber hecho al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que detuviera a quienes protestaban contra la SB4, aún hay dudas sobre la supuesta denuncia.

Adelina Pruneda, vocera de ICE, informó el miércoles que tras una revisión detallada de los registros de la agencia se determinó que sí recibieron una llamada en su línea nacional de denuncias el pasado lunes 29 de mayo, a las 12:05 p.m., en relación con el incidente en Texas.

Inicialmente, la agencia había dicho a medios de Texas que no tenían un registro de la llamada que el diputado Rinaldi dijo haber hecho desde el capitolio.

En una declaración publicada en su cuenta de Facebook, Rinaldi aseguró que había llamado a ICE para que detuvieran a un grupo de "ilegales" que protestaban en el recinto de la Cámara de Representantes.

Precisamente, ese tema de la llamada y su referencia a los manifestantes como "ilegales' desató un acalorado altercado entre Rinaldi y un grupo de diputados hispanos.

¿Fue Rinaldi quien hizo la llamada al mediodía? No se sabe con certeza, porque ICE no revela quiénes hablan a su línea de denuncias, pero es posible que otros también hayan llamado desde la Legislatura. El mismo Rinaldo le dijo a un reportero del portal Texas Tribune que creía que no era el único en haberse comunicado con la agencia federal.



publicidad

La pelea en la Legislatura ocurrió antes del mediodía. ICE no especificó si la llamada a su línea nacional ocurrió a las 12:05 p.m. hora central o del este.



Here's what's happened so far on the last day of #txlege's reg session, both before noon:

-scuffle btwn lawmakers

-an ongoing #SB4 protest — Cassi Pollock (@cassi_pollock) May 29, 2017



Por otro lado, cuando varios medios de comunicación publicaron que ICE no tenía registro de “ninguna llamada relacionada con este asunto”, el representante republicano, Jonathan Stickland, salió en defensa de Rinaldi .

En su cuenta de Twitter publicó una imagen en la que aparece el registro de dos llamadas al teléfono 866-347-2423, que corresponde a la línea de denuncia de ICE. Fueron hechas a las 10:55 y 10:56 a.m.

“Estoy seguro de que ese es el registro de llamadas de Rinaldi y que sí se hicieron”, le dijo Stickland al Houston Chronicle .

Sitckland y Rinaldi son miembros del conservador Freedom Caucus en la Cámara de Representantes. Rinaldi, quien representa a Irving, alardea de ser “de los representantes más conservadores” en Texas.

El republicano ganó por un estrecho margen en las últimas elecciones y ya los demócratas han dicho que su curul está en la mira.

Cain Briscoe, otro integrante del Freedom Caucus, también le dijo al Texas Tribune que tiene un video de Rinaldi haciendo la llamada.



.@BriscoeCain took down video from FB he says showed @MattRinaldiTX calling ICE. "It was removed to avoid division among the members." — Jay Root (@byjayroot) May 29, 2017





publicidad



Luego de la comunicación que recibió la agencia migratoria, se envió un “reporte formal” para que fuese investigado por su oficina de San Antonio, indicó Nina Pruneda, vocera en San Antonio.

Vea También: