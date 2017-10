Jeff Sessions visita Austin este viernes para discutir las prioridades migratorias de Trump

AUSTIN, Texas. - El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunía este viernes en Austin con funcionarios y representantes de agencias del orden estatales y locales para discutir las prioridades migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

La organización proinmigrantes Grassroots Leadership organizó una protesta llamada “No en nuestra ciudad” a las afueras de la Oficina de la Fiscalía de los EE.UU. para el Distrito Occidental de Texas.

Un grupo de personas se presentaron en la mañana para mostrar su rechazo a la política de inmigración de Trump.

"Sabemos que la verdadera razón por la que Sessions viene a Austin es para desafiar a la comunidad mientras luchamos para asegurarnos de que Austin sea una Ciudad Santuario para todos", dijo Claudia Muñoz, directora de programas de inmigración de Grassroots Leadership, en un comunicado. "No es bienvenido en nuestra ciudad".



“No hate, no fear, no #KKK, no racist USA” pic.twitter.com/1MiM1qJAjo

— GrassrootsLeadership (@Grassroots_News) October 20, 2017