Propuesta de ley en Texas busca convertir en delito la extorsión sexual, una práctica asociada con explotación infantil

AUSTIN, Texas.- El representante estatal Tony Dale presentó el martes la iniciativa de ley HB 2974, que permitiría enjuiciar y castigar a depredadores sexuales que extorsionan o chantajean a sus víctimas través de redes sociales, una situación en la que los menores de edad son quienes están más expuestos.

“En nuestra oficina a diario recibimos reportes sobre menores que están siendo amenazados por depredadores sexuales, que los intimidan y [con engaños] los alientan a tomarse fotos explícitas y enviárselas”, dijo Dale.

Según el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, los reportes de extorsión sexual han aumentado de manera significativa. Tan sólo en 2016 hubo un incremento de 150 por ciento en comparación con datos de 2014. Este fenómeno afecta en su mayoría a niños y niñas entre 8 y 17 años, con un promedio de 15 años de edad.

Activistas que abogan por los derechos de los niños sostienen que la extorsión sexual por lo general es realizada por adultos que se hacen pasar por adolescentes en las redes sociales, con el fin de ganar la confianza de su víctima y eventualmente obtener videos y fotos comprometedoras. Luego logran intimidar a los menores para que les den dinero o sexo a cambio de no utilizar el material que podría perjudicarlos.

“Esto causa mucha angustia en las víctimas porque es un hecho que continúa persiguiéndolas conforme pasan los años ya que las fotos nunca van a desaparecer”, explicó el representante Dale.



Here is my press release about the online extortion of children and adults labeled "sextortion". https://t.co/fdYdoaI9ca #txlege Please RT. pic.twitter.com/HMCATbWB6N